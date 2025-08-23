お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が23日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。人気女性アナウンサーの知られざる“裏の顔”を暴露した。この日スタジオには、3月末をもって解散したKAT―TUNの亀梨和也が登場。亀梨にゆかりのある芸能人たちから「質問とメッセージ」が寄せられる中、日本テレビ「Going！Sports＆News」で15年以上共演した上田もVTR出演。亀梨の素顔を明かす中、最後に