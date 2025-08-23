¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·6¡Ý8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î23Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¤¬¡¢CS¿Ê½Ð¤òÁè¤¦3°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë6¡½8¤ÇÇÔÀï¡£Æ±Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬6¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤¬3¥²¡¼¥à¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¡£3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÀèÈ¯¤ÎÆ£°æ¤¬5Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢Â¨Æ±ÅÀ¤òµö¤·¡¢1²ó0/3¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÌî¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ïº¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡ÖÈà¤¬°ìÈÖ¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢²ù¤·¤µ