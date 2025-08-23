脚本家の三谷幸喜氏（64）が23日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（後10・25）に生出演し、大ヒット上映中の映画「国宝」（監督李相日）について自身の見解を語った。「今話題の映画『国宝』、みんな見てるじゃないですか？みんな見てる。僕も見てきましたよ」と報告。「素晴らしいですね」と感想を述べたが、「ちょっと1個だけ気になる点がある。上映時間…」とも話した。安住紳一郎アナウンサーが「3時間で、ちょ