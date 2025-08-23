今年のハロウィンは、不二家のロングセラーブランドから登場する限定お菓子で決まり♪「ばらまけ！ハロウィン」をテーマに、個包装で遊べる仕掛けや可愛いデザインが盛り込まれた特別商品が勢ぞろいします。大人も子どもも一緒に楽しめるアソート菓子や、手土産にもぴったりなギフト商品まで豊富にラインアップ。配るだけで盛り上がる、不二家のハロウィン限定スイーツをご紹介します。 個包装で遊べる！