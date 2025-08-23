Jリーグは８月23日、J２第27節の８試合を各地で開催した。首位に立つ水戸は鳥栖と対戦。１−１で迎えた88分に大森渚生の得点で勝ち越したが、90＋７分に失点。２−２のドローに持ち込まれた。大宮は熊本を１−０でくだし、いわきは大分に４−０で完勝。磐田は富山に２−０で勝点３を掴んだ。試合後にJリーグの公式Xが、J２の最新順位表（８月23日時点）を公開。首位は変わらず水戸で、２位の千葉が４ポイント差で猛追。２