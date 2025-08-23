◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―５中日（２３日・マツダスタジアム）中日・松山晋也投手がリーグ最多タイの３４セーブ目を挙げた。９回を３者凡退で締め、自身１９試合連続無失点。昨季までチームメートだった巨人・マルティネスに並び「ライデルと勝負できている。レベルの高い世界で争えていることに感謝して、意気にも感じて積み重ねていきたい」とタイトルを視界に入れた。チームも３連勝で３位と２・５差。「クライマック