◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―５中日（２３日・マツダスタジアム）中日が３連勝で４位に浮上し、３位と２・５ゲーム差とした。初回に２点を先制し、高橋宏が８回５安打２失点で６勝目。松山がリーグ最多タイの３４セーブ目を挙げた。以下は井上一樹監督の試合後の主な一問一答―初回の２点で優位に「そうやね。（高橋）宏斗も気合が入っていたので。その中で援護点が入ったので」―高橋宏は８回まで投げた「きのう延長で（中