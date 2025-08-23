[8.23 ブンデスリーガ第1節](Europa-Park Stadion)※22:30開始<出場メンバー>[フライブルク]先発GK 1 ノア・アトゥボルDF 3 フィリップ・ラインハートDF 17 ルーカス・キュブラーDF 28 マティアス・ギンターDF 30 クリスティアン・ギュンターMF 8 マキシミリアン・エッゲシュタインMF 14 鈴木唯人MF 18 エレン・ディンクチMF 32 ビンチェンツォ・グリフォMF 44 ヨハン・マンザンビFW 9 ルーカス・ヘーラー控えGK 21 フロリア