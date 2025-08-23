[8.23 J1第27節 横浜FM 0-0 町田 日産ス]J1リーグは23日、第27節を各地で行い、FC町田ゼルビアが横浜F・マリノスと0-0で引き分け、クラブ最長記録の連勝が8で止まった。今節は上位勢の鹿島と柏が勝利したため、前節終了時点で首位だった町田は一気に3位に転落。一方の横浜FMは17位だった湘南に勝ち点で並んで得失点差で上回り、ついに降格圏を脱出した。ホームの横浜FMは前節・清水戦(◯3-1)から先発3人を変更。磐田から加入し