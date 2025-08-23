大迫敬介が相手の猛攻を0でしのいださすが日本代表というビッグセーブの連発だった。8月23日のJ1リーグ第27節でサンフレッチェ広島はアウェーで東京ヴェルディと対戦して3-0で勝利した。完封勝利を収めた広島だが、大迫がゴールマウスにいなければ、東京Vが無得点で終わることはまずなかっただろう。それくらい圧巻のセーブを何度も見せた。前節の神戸戦から中2日でスタメン5人を入れ替えた広島にとって、無失点で試合を終えた