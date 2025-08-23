¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¿ÀµÜ¡Ëºå¿À¤Ï2ÌëÏ¢Â³¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤È±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤Ã¤Æ18¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²Æ¤Î¥í¡¼¥É¡×¤ò11¾¡6ÇÔ1Ê¬¤±¤È¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦¿¹²¼¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø18¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î°ËÆ£¾­¤Ï½øÈ×¤«¤é²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¡£¼ºÅÀ¤Ï2²ó1»à¤«¤é»³ÅÄ¤ËÍá¤Ó¤¿¥½¥í¤Î°ìÈ¯¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¼é