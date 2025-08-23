大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は22日、「LIFT OFF！~発射式~」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている 「LIFT OFF！~発射式~」と題して行われる2025-26シーズンのNEC川崎の壮行会。2025年10月10日（金）にSVリーグ女子の開幕を控える中、9月27日（土）に川崎駅前商業施設「川崎ルフロン」1階のイベントスペースにて本イベントを行うとしている。 当日