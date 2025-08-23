°¦É²¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾»³»ÔÍ¾¸ÍÆî1ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç½»¿Í¤Î78ºÐÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò·Ù»¡´±¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡£¶»¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤¬»É¤µ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£