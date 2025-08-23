¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 23Æü¸á¸å¡¢´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤ÎÉðµ·Àî¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Å®¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®»³¸©»ÔÉÙ±Ê¤òÎ®¤ì¤ëÉðµ·Àî¤Ç¡Ö19ºÐÃËÀ­¤¬Àî¤ÇÅ®¤ì¤¿¡£Àî´ß¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¡¦¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶á¤¯¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Å®¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê19¡Ë¤ÇÍ§¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹