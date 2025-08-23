歌舞伎俳優・中村勘九郎（４３）の妻で、女優・前田愛（４１）がＳＮＳに、自ら筆をとり、礼状を書く様子をアップ。俳優・生田斗真が「字が綺麗どすー」、女優・石田ひかりが「偉いわー愛ちゃん」と俳優仲間も反応するなど、心を込めた直筆手紙と、美しい文字に反響が広がっている。前田は１９９３年に、妹の亜季とともにＣＭでデビュー。「あっぱれさんま大先生」でお茶の間でも人気の子役となり、映画「バトル・ロワイアル」