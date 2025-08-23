◇パ・リーグオリックス8―6楽天（2025年8月23日楽天モバイル）9イニング決着では今季最長となる4時間19分の死闘を制したのはオリックスだった。初回に楽天が3点を先制しながら、オリックスが2回に3点を入れて追いつくなど、主導権が目まぐるしく動く展開。オリックスは1点を追う4回に太田の中前適時打で同点とし、さらに2死満塁から頓宮の押し出し四球で勝ち越し。6回には西野の右越え4号3ランで一気に流れを引き寄せた