◆パ・リーグロッテ０―２西武（２３日・ＺＯＺＯ）先発・今井達也投手が今季２度目の完封で８勝目を手にした。初回は２安打を浴びるもわずか７球で無得点に抑えた今井。初めて三塁に走者を置いた５回にはギアを上げ、２死三塁の藤原への５球目にこの日最速１５８キロをマークした。「せっかくだったら楽しくないともったいないので。打たれても抑えても、せっかく試合をするんだったら、２時間半から３時間楽しくやらないと