◆ノルディックスキーサマージャンプ蔵王大会（２３日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳヒルサイズ＝１０２メートル、Ｋ点９０メートル）女子は、丸山希（北野建設）が、合計２３８・３点で３連覇を達成した。１回目に９４メートルを飛び首位に立ち、２回目も９２・５メートルと安定した飛距離で完全優勝を果たした。丸山は「３連覇はなかなか成し遂げられないものなのでうれしいですが、自分の納得いくジャンプは