◆ロッテ0―2西武（23日、ZOZOマリンスタジアム）思い出があふれる夏に、エースの状態は上向く一方だ。西武の今井がロッテ打線を封じ、6月17日のDeNAとの交流戦以来、今季2度目の完封で8勝目。114球で12三振を奪い4安打に抑えて、チームを4カードぶりの勝ち越しに導いた。「率直にすごくうれしい。回を追うごとに落ち着いて投げられた」とうなずいた。1点リードの5回2死一、三塁でも冷静に外角低めの156キロ直球を投じ、西川