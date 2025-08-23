ËÌ³¤Æ»¡¦¶æÃÎ°Â·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³Ä®¤Ç½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³Ä®ÉÙ»Î¸«¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ç¤¹¡£23Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö²È¤Î2³¬¤«¤é¥°¥ìー¤Î±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ