ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè27Àá¤Ï8·î23Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·×8»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¥Ûー¥à¤Ç18°Ì¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¤ÈÂÐÀï¡¢2-0¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÈØÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥êー¥°ÀïÏ¢¾¡¤Ç¡¢½ç°Ì¤â»ÃÄê6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢J1¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷Æâ¤ËºÆÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè27Àá¡á¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(ÈØÅÄ):11,477¿Í¡Û ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ2(2-0¡¢0-0)0¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³ ¡ãÆÀÅÀ¼Ô¡ä ¡ÚÈØ¡Û°æ¾å»í²»¡¢º´Æ£Î¿²æ ¡ÚÉÙ¡Û¤Ê¤·