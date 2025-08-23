元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）の姿にネットはくぎ付けになった。２２日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に生登場。高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃とともにＯＧとして出演し、現役のメンバーと２０１１年の大ヒット曲「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」を披露した。前田はクールなパンツ衣装でセンターを務めた。圧倒的な存在感を放ち、番組を見たネットは「前田敦子のきらきらほん