°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤Ç¡¢¿åÆñ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ÅÄ¸¶»ÔÃÓ¿¬Ä®¤Î³¤´ß¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à77ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬³¤¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ï¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤êÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »à°ø¤ÏÅ®»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÃËÀ­¤ÏÃç´Ö3¿Í¤È²´éÚ¤ò¤È¤ê¤Ë¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ã¤¿²´éÚ¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÂÞ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×