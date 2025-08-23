石破首相と来日した韓国の李在明大統領が首脳会談を行い、両首脳は、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことで一致しました。石破首相は李大統領を首相官邸の玄関で出迎え、両首脳は笑顔で握手を交わすなど、和やかなで雰囲気で、会場に入りました。石破首相「現下の非常に厳しい戦略環境のもとで、大統領がこのように日本に最初にご訪問となったことは大変に心強いことであります」李大統領「最近は通商問題や安保問題を