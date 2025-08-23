戦後８０年の夏、深紅の大優勝旗が１５年ぶりに沖縄へ――。第１０７回全国高校野球選手権大会で２３日、沖縄尚学（沖縄）が初めて夏の甲子園を制した。高校野球は「戦争の影を落としていた沖縄で、県民を一つにした」というほど特別な存在。節目の年につかんだ栄冠に、県民からも祝福の声が上がった。（岡絃哉、今村錬）二回、沖縄尚学の宜野座恵夢選手（３年）が打席に立つと、戦後の復興を支えた沖縄民謡「ひやみかち節」を