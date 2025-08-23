タレント・渡辺直美が２２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル内のシリーズ企画「東京ドームへの旅」特別編として、芸歴２０年での思い出の地を巡る「ライブバス生配信」を開催した。同配信は、渡辺が来年２月１１日にピン芸人として初となる東京ドーム公演「渡辺直美（２０）ｉｎ東京ドーム」を開催することを記念して実施。渋谷では、渡辺とＮＳＣ同期であるジェラードンがゲストで登場し、思い出のライブハウスがあった場