（台北中央社）最大野党・国民党所属の立法委員（国会議員）7人に対するリコール（解職請求）の賛否を問う住民投票は、23日投開票され、全てが不成立となった。中央選挙委員会の特設ページのデータや立法委員本人の発表などで分かった。台湾では昨年1月に行われた立法委員選挙で、113議席のうち、国民党が52議席を獲得して与党・民進党の51議席を上回り、「ねじれ」が生じている。同年5月には国会改革法案を巡り与野党が激しく対立