¡Ê¶âÌçÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¤·â¤òµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö8¡¦23Ë¤Àï¡×¡Ê¶âÌçË¤Àï¡Ë¤Î³«Àï¤«¤é67Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿23Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤Ë¶á¤¤Î¥Åç¤Î¶âÌç¤Çµ­Ç°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Î¦·³»ÊÎá¤ÎÏ¤º¥½¤¾å¾­¡ÊÂç¾­¡Ë¤Ï¡¢Ë¤Àï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸µÊ¼»Î¤ä°äÂ²¤é¤È¤ÎÃë¿©²ñ¤Ç¡¢Î¦·³¤ÏÅ¨¤ËÄñ¹³¤·¤ÆÀï¤¦Àº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤·¡¢°ú¤­Â³¤­Å¨¾ð¤Î¶¼°Ò¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆºÇ¿·¤ÎÉð´ï¤äÁõÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢¹ñ·³¤ÎÀïÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¶¯¸Ç¤ÊËÉ±ÒÎÏ¤òÃÛ¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼°Åµ¤Ë¤ÏÄÄÊ¡³¤¡Ê¤Á¤ó¤Õ¤¯¤«¤¤¡Ë¶âÌç¸©Ä¹