瀬戸内を拠点とするアイドルグループ・ＳＴＵ４８が２３日、広島県・広島県民文化センター多目的ホールで、１２ｔｈシングル「傷つくことが青春だ」（２７日発売）を冠したツアーを開催。同シングルの収録楽曲「生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ」「人の隣を走るな」「青空を語り合おう」を初披露した。高雄さやかが初の表題曲センターを務める１２ｔｈシングル表題曲「傷つくことが青春だ」からライブがスタート。工藤理子が「広