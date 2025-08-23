中国メディアの九派新聞は22日、急成長を遂げる中国のショートドラマの制作現場で中高年の俳優不足が起きていると報じた。記事によると、浙江省・横店では最近、「父親役がまだ見つからない」と焦りの声を上げるショートドラマの副監督の姿が見られた。同省内の撮影拠点でこうした光景は今や常態化している。多くの制作チームが訴えるのが「60〜70歳の俳優の深刻な不足」で、業界内では「投資家を見つけることより難しい」という新