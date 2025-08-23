主将は好発進にも、あくまで冷静だ。バレーボールの世界選手権２日目（２３日、タイ）で１５年ぶりのメダルを目指す世界ランキング５位の女子の日本代表は、１次リーグ初戦で同４４位のカメルーンと対戦。１９歳・秋本美空（姫路）が１８得点をマークするなど攻撃が躍動し、３―０でで白星発進を飾った主将・石川真佑（ノバラ）が「硬さがあってスタートがあまり良くなかった」と振り返るように、序盤は緊張感から思うようなプ