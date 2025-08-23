J¥ê¡¼¥°¤Ï£¸·î23Æü¡¢J£±Âè27Àá¤Î£¸»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï¿·³ã¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï£´Ê¬¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢17Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿87Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡££²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾¡ÅÀ¤ò51¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ»ÃÄê¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡££³Ï¢ÇÔÃæ¤ÎGÂçºå¤Ï²£ÉÍFC¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤à¡££¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï²£ÉÍFM¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢¹­Åç¤ÏÅìµþV¤Ë£³¡Ý