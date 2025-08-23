【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「輪入道は俺やで！最初バスジャック犯で1話で死ぬ役ですとマネージャーから聞いていたので、まさかこんな大事な役だなんて」（原西孝幸） 櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第7話が8月23日に放送され、武装集団・妖（あやかし）のなかで正体が明かされていなかった、輪入道を演じているのが原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかとなった。