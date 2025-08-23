沖縄尚学の比嘉監督、モウリーニョ監督に重ねる声が続々第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われた。決勝で沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で破って悲願の初優勝を果たした。沖縄尚学を率いる比嘉公也監督は、サッ カーの世界的名将に似ているとネットで再び話題に。風貌が野球ファン以外にも広まっている。比嘉監督は、ベンチから鋭い視線をグラウンドに送る姿が、チェルシー、インテル、レア