8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入。従業員として、部屋の清掃、フロント業務など体験し、計11時間働いた“給料”が渡された。【画像】ラブホ清掃でスカートがめくれ上がってしまうグラドル（複数カット）グラビアアイドルの水咲優美が潜入したのは宇都宮にある「HOTEL NOBLE」。そこで従業員として、部屋の清掃、はがし作業、フロント業務などを体験した。そして深夜2時、全ての業務が終了し