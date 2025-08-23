「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は接戦を制して勝利した。１カ月ぶりの先発マウンドに上がった伊藤稜が５回２安打１失点と好投。３番手で登板した畠が“連投テスト”をクリアしてリハビリ組を外れた。四回２死一塁は福島が一塁への適時内野安打で出塁し、続く川崎への初球で盗塁に成功。２３盗塁とし、リーグ単独トップに浮上した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先