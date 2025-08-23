プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心が同級2位に浮上した前WBA世界同級王者・井上拓真との同級王座決定戦について言及した。 那須川は23日、自身が主催の「天心祭」を開催。その後、報道陣の取材に応じ、今年11月に見据える世界戦について語った。 那須川がランクインしているWBCは、現在IBFとの統一王座に君臨している中谷潤人がいる。しかし井上尚弥との対戦を予定している中で、バンタム級の王座を返上し