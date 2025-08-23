「明治安田Ｊ１、横浜Ｍ０−０町田」（２３日、日産スタジアム）町田の連勝が８で止まった。アウェーで試合前まで降格圏だった横浜Ｍとスコアレスドロー。勝ち点１を積み上げて、前節から暫定２位に後退した。連勝街道の始まりとなった６月１４日の湘南戦から先発に定着したＦＷ藤尾が累積警告で出場停止。代わりに先発したＦＷデュークは鋭いプレスバックを見せるなど、守備で存在感を発揮し、０−０で前半を折り返した。