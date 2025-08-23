リーグ1のマルセイユがレンヌとのリーグ開幕戦後にアドリアン・ラビオとジョナサン・ロウの2人を放出リストに加えたと発表した。両者ともに昨季の主力であり、レンヌとの開幕戦でも先発出場している。移籍リストに名前が載ったのは、そのレンヌ戦後にロッカールームでトラブルが発生したからだ。ラビオとロウの口論は激しい喧嘩にまで発展し、この件についてクラブの会長であるパブロ・ロンゴリア氏は「事態は極めて深刻、前例のな