¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡ÊÆ±44°Ì¡Ë¤Ë3¡¼0¡Ê25¡¼21¡¢25¡¼17¡¢25¡¼19¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¡¢ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¤Î¼ã¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤­¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¢¨À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÏÆüËÜÀï½ªÎ»»þÅÀ¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥µ