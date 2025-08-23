¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£·Àá²£ÉÍ£Æ£Í¡½Ä®ÅÄ¡Ê£²£³Æü¡¦Æü»º¥¹¡Ë²£ÉÍ£Æ£Í¤¬£¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÄ®ÅÄ¤È£°¡½£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç£±£·°Ì¤Î¾ÅÆî¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ß³Ê·÷Æâ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¹ß³Ê·÷Æâ¤Î£±£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á£µ»î¹ç¤Ç£³¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ç»ÄÎ±·÷Æâ¤Î£±£·°Ì¾ÅÆî¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¡£¾ÅÆî¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢£´·î£¹Æü¤ÎÀîºêÀï¡Ê£³¢¤£³¡Ë°ÊÍè¤Î¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£³«»Ï£³Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ô¥ó