◇明治安田Ｊ２リーグ▽第２７節札幌２―１甲府（２３日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ２札幌は２３日、アウェーで甲府を２―１で破り、３試合ぶりの勝利を挙げた。前半１７分、ＦＷマリオセルジオ（２９）が５試合ぶりとなるゴールを決めて先制。同３０分にはＭＦ朴ミン奎（３０）がＪ初得点を挙げて加点した。その５分後に１点を返されるも、体を張った守備でリードを守り切った。１１日に就任した柴田慎