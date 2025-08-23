セ４位の広島は２３日の５位・中日戦（マツダ）に２―５で連敗し、５位転落となった。先発・森下暢仁投手（２７）が、立ち上がりに連打を喫し、女房役の坂倉将吾捕手（２７）の悪送球なども重なり２点を失うなど、３回までに３失点。赤ヘル打線は直後に竜のエース・高橋宏斗投手（２３）に食らいつき、中村奨成外野手（２６）の適時打などで２点を返したが、及ばず…。８回以降は救援陣が本塁打２発を献上し、万事窮すとなった