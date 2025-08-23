8月23日に日本テレビ系で放送された櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』の第7話にて、武装集団・妖（あやかし）の和入道を演じているのが原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかになった。 参考：ドラマの最新トレンドは“決め台詞”？『大追跡』遠藤憲一の「はうっ！」が見逃せない 櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレ