2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Î8»î¹ç¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç½ªÎ»ÌÜÁ°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï85Ê¬¤Ë¿ùËÜ·òÍ¦¤¬¤³¤¸³«¤±¤Æ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ò²¼¤·¤¿¡£ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÏÁ°È¾¤Ë¹âÌÚÍ§Ìé¤¬µó¤²¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ò·âÇË¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤âÁ°È¾¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ò²¼¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£FCº£¼£¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦