¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å¡¢²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å1»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¶ÌÌî»Ô¾®ÅçÃÏ¤Î¸¶µ±¾¼¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À­¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¸¶¤µ¤ó¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¡¢Ìó120Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¶¤µ¤ó¤ÏºÊ¡Ê72¡Ë¤È2¿ÍÊë