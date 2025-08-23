¿²¤Æ¤ë¡©¡©Èþ¤·¤¯»¶¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ä¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¥ß¥µ¥Þ¡ª¡©¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹¶Ð¤á¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È 1¡Ê1¡Ë1793Ç¯³×Ì¿¤ÎÍò¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿²¦ÈÞ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¥«¥ß¥µ¥Þ¤ÎÅ¬Åö¤ÊºÓÇÛ¤Ç¡¢ÎáÏÂÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ë14ºÐ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ÇÅ¾À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡©¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÈÞ»þÂå¡¢Æ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤âÈ¯Æ°¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¡ª¶µ°é·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ