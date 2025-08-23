アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールが、2025年10月5日（日）よりTBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分から放送される。放送後17時からはABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題で先行配信。ジャパンカップ編では「海外のライバルたち」が新登場。トニビアンカ（CV：甲斐田裕子）、オベイユアマスター（CV：石上静香）、ムーンライトルナシー（CV：関根明良）、ミシェルマイベイビー（CV：高垣彩陽）、エラズリープライ