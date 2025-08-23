Cygamesは「ぱかライブTV Vol.56 4.5周年記念 夏だ！音頭だ！ウマ娘祭！」で怒涛の新情報を発表した。ゲームには待望の新ウマ娘「アドマイヤグルーヴ」が登場！さらに「スティルインラブ」が育成ウマ娘として加わり、サポートカードにはSSR「ステイゴールド」とSSR「アドマイヤグルーヴ」が追加される。最大100連無料ガチャや新機能「ウマさんぽ」も解禁され、周年キャンペーンは大盤振る舞いだ。『ウマ娘』6th EVENT秋公演