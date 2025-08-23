23日、東京・後楽園ホールで行われた「Krush.179」の会場に“ただならぬ”オーラの世界王者が降臨。その姿をカメラが捉えると「スゴイ人が見てる」「オーラが違う」「ダイヤのネックレスえぐっ」などファンが騒然となる一幕があった。【映像】リングサイドに「ただならぬ」存在感の人物注目のシーンは第6試合、第5代Krushフライ級王座決定トーナメント・一回戦。上遠野寧吾（POWER OF DREAM）と東虎之介（ALONZA ABLAZE）の試